SERIE BKT – DESIGNAZIONI 2ª GIORNATA DI ANDATA

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 21 agosto.
BARI – PALERMO Venerdì 19/08 h. 20.45
CAMPLONE
VIVENZI – RANGHETTI
IV: GALIPO’
VAR: CHIFFI
AVAR: ROCCA
ASCOLI – SPAL Sabato 20/08 h. 20.45
GARIGLIO
FONTEMURATO – NIEDDA
IV: CENTI
VAR: GIUA
AVAR: MARGANI
GENOA – BENEVENTO Sabato 20/08 h. 20.45
PEZZUTO
BRESMES – VIGILE
IV: MONALDI
VAR: MAGGIONI
AVAR: BOTTEGONI
PERUGIA – PARMA Sabato 20/08 h. 20.45
SERRA
CECCON – LONGO
IV: ANCORA
VAR: LA PENNA
AVAR: DE MEO
CAGLIARI – CITTADELLA h. 20.45
ORSATO
CARBONE – GIALLATINI
IV: UBALDI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: DEL GIOVANE
COSENZA – MODENA h. 20.45
FELICIANI
SCHIRRU – RICCI
IV: PASCARELLA
VAR: MANGANIELLO
AVAR: LIBERTI
FROSINONE – BRESCIA h. 20.45
VOLPI
BERTI – POLITI
IV: SCATENA
VAR: PRONTERA
AVAR: DI VUOLO
PISA – COMO h. 20.45
DOVERI
VECCHI – CORTESE
IV: DELRIO
VAR: DI MARTINO
AVAR: CECCONI
SUDTIROL – VENEZIA h. 20.45
BARONI
GUALTIERI C. – TRASCIATTI
IV: TREMOLADA
VAR: MINELLI
AVAR: MONDIN
TERNANA – REGGINA h. 20.45
MERAVIGLIA
PRETI – ALASSIO
IV: DI MARCO
VAR: MASSA
AVAR: DEI GIUDICI
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