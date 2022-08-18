SERIE BKT – DESIGNAZIONI 2ª GIORNATA DI ANDATA

Redazione 18 Agosto 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE BKT – DESIGNAZIONI 2ª GIORNATA DI ANDATA

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma domenica 21 agosto.

BARI – PALERMO    Venerdì 19/08 h. 20.45

CAMPLONE

VIVENZI – RANGHETTI

IV:      GALIPO’

VAR:     CHIFFI

AVAR:       ROCCA

ASCOLI – SPAL    Sabato 20/08 h. 20.45

GARIGLIO

FONTEMURATO – NIEDDA

IV:      CENTI

VAR:     GIUA

AVAR:       MARGANI

GENOA – BENEVENTO    Sabato 20/08 h. 20.45

PEZZUTO

BRESMES – VIGILE

IV:       MONALDI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       BOTTEGONI

PERUGIA – PARMA    Sabato 20/08 h. 20.45

SERRA

CECCON – LONGO

IV:     ANCORA

VAR:     LA PENNA

AVAR:     DE MEO

CAGLIARI – CITTADELLA    h. 20.45

ORSATO

CARBONE – GIALLATINI

IV:      UBALDI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     DEL GIOVANE

COSENZA – MODENA    h. 20.45

FELICIANI 

SCHIRRU – RICCI

IV:     PASCARELLA

VAR:     MANGANIELLO

AVAR:      LIBERTI

FROSINONE – BRESCIA    h. 20.45

VOLPI

BERTI – POLITI

IV:     SCATENA

VAR:     PRONTERA

AVAR:     DI VUOLO

PISA – COMO    h. 20.45

DOVERI

VECCHI – CORTESE

IV:     DELRIO

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       CECCONI

SUDTIROL – VENEZIA    h. 20.45

BARONI

GUALTIERI C. – TRASCIATTI

IV:       TREMOLADA

VAR:      MINELLI

AVAR:      MONDIN

TERNANA – REGGINA    h. 20.45

MERAVIGLIA

PRETI – ALASSIO 

IV:     DI MARCO

VAR:     MASSA

AVAR:      DEI GIUDICI

WWW.AIA.IT