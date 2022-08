Il Napoli ha giocato di rilancio , così il club partenopeo è risucito a trovare l’accordo con il club neroverde

5 milioni per il prestito oneroso, 25 per l’obbligo di riscatto e altri 5 di bonus, di cui 3 milioni legati alle qualificazioni in Champions del Napoli nei cinque anni di contratto e 2 al numero di presenze, di gol e di assist dell’attaccante. Come riferisce Sky Sport, giovedì verrà formalizzata l’offerta ufficiale, già venerdì possibili le visite mediche.