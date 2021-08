Amichevole: Giana-Casatese 1-1

La Giana pareggia 1 a 1 con la Casatese nell`ultima amichevole pre campionato

Continua la preparazione la Giana in vista della imminente partenza del Campionato di serie C, nell` amicghevole con la Casatese non va oltre l`1 a 1 pur giocando una buona gara, in cui si e` fatto sentire il notevole carico di lavoro che fa in questa fase ci preparazione. Il primo tempo in cui le due squadre pensano a difendersi e a proporsi in avanti con veloci ripartenze si chiude sullo 0 a 0.

Nel secondo tempo la Casatese passa in vantaggio con M. Perego, il pari dei blu celesti arriva al 70` con Messaggi (nella foto) lesto ad anticipare gli avversari e depositare la palla in rete.