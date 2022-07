Vullo esalta sul podio al Mugello Squadra Corse Angelo Caffi

Il driver milanese, con l’auto in livrea Tullo Pezzo e curata da Dyamond Racing, è grande protagonista della terza tappa del BMW M2 CS Racing Cup Italy.

Squadra Corse Angelo Caffi, in partnership con la concessionaria Tullo Pezzo è protagonista della terza tappa del BMW M2 CS Racing Cup Italy al Mugello. Il giovane pilota Jody Vullo, con l’auto curata dal Dymond Racing, sale sul podio di gara 1 esaltando il team in diretta televisiva.

Nel terzo ACI Racing Week end il giovane driver milanese conquista in maniera eccezionale il terzo gradino del podio in gara 1 con bravura e tenacia in pista. Grande maturità sportiva per il giovane pilota della Squadra Corse Angelo Caffi anche in gara 2 al Mugello, nella quale ha ottenuto preziosissimi punti a ridosso del podio sotto la bandiera a scacchi con un ottimo quarto posto assoluto. Prestazioni esaltanti che confermano le doti eccellenti mostrate dal sempre più concreto pilota già nel primo round a Monza sul bagnato.

Il BNW M2 CS Racing Cup Italy 2022 è sempre più promettente per Jody Vullo e per la generosa vettura con motore V6 da quasi 3000 cc in grado di erogare fino a 400 Cv, con la quale il driver continua a rinsaldare un feeling sempre più proficuo come confermano le ottime prestazioni in pista.

Eccellenti presupposti, dunque, per la Squadra Corse Angelo Caffi, anche in vista della prossimo appuntamento di Imola in programma a Imola, dopo la pausa estiva, nel week end del 3 e 4 settembre.

Calendario BMW M2 CS Racing Cup Italy 2022: 23-24 aprile Monza; 4-5 giugno Misano (RN); 16-17 luglio Mugello (FI); 3-4 settembre Imola (BO); 17-18 settembre Vallelunga (RM); 22-23 ottobre Mugello (FI).