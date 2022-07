Picco adrenalina a Xamasters 2022 con le gare di crossfit e triathlon

Addio ai lunedì sottotono: domani prove libere per bmx, skate e molto altro ancora

Stamattina in oltre 400 hanno preso parte alla Triathlon Sprint, versione dalle distanze dimezzate rispetto al fratello maggiore ‘Triathlon olimpico’, che solo nella giornata di ieri ha saputo calamitare al Village ben 1.080 atleti da tutta Italia.

Programma alla mano, domani a XMasters sarà possibile sfrecciare in barca a vela: sono previste prove gratuite (su prenotazione) a partire dalle 15; alla stessa ora sono previste prove libere per bmx, xm balance boar pro academy, skate e surf skate e pump track. Spazio anche per il relax: si potrà praticare yoga insieme a Stella Allegrezza nella splendida cornice green allestita da Vivai Acciarri alle 18:30 e alle 19:45. I patiti del fitness potranno allenarsi in pedana alle 17:30 e 19 con Alissa e alle 19:30 e 20:30 con Silvia Bastianelli. Disponibile tutti i giorni personale specializzato allo stand Foodspring, brand specializzato in alimentazione proteica, uno dei numerosi partner dell’evento dedicato agli sportivi.

Spazio dedicato anche all’inclusività per l’edizione 2022: grazie alla collaborazione con INAIL Marche e CIP Marche è possibile rivolgersi allo stand per comprendere da vicino le varie discipline adattate per fare sport, da sempre strumento per eccellenza per superare ogni ostacolo.

Ma XMasters accontenta proprio tutti: gli amanti delle due e delle quattro ruote troveranno pane per i loro denti con gli stand rispettivamente di Harley Davidson e Jeep.

Senza contare che la kermesse, giunta alla sua undicesima stagione, è sinonimo di musica: domani Alice Robber e DJ Set By Genio Drop faranno ballare la spiaggia di velluto dalle 22 alle 24 presso l’Arena Beach Club, il cuore pulsante del Village più adrenalinico dell’estate. Sale l’attesa, infine, per il concerto dei The FASK, band perugina attesa sul palco del Village per la serata di giovedì.

L’edizione 2022 di XMasters shared by Radio Deejay e m2o è organizzata da Skills Comunicazione con il sostegno di Regione Marche, Confartigianato Marche, FIV (Federazione Italiana Vela), Associazione CKWI (Classe Kiteboarding e Wingsport Italia), Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Marche e INAIL Marche. Tutte le info sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram e Youtube) ‘XMasters Action Sport & Music Show ’ e sul sito ufficiale www.xmasters.it.