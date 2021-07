F1 Gp d’Inghilterra. Vince Hamilton, Leclerc secondo

Ottavo sigillio di Lewis Hamilton vince a Silverstone.

Il campione del mondo penalizzato di 10 secondi dopo il contatto al primo giro con Verstappen (ritirato), rimonta e avvicina l’olandese in classifica. Battuto uno straordinario quanto sfortunato Leclerc, in testa per quasi tutta la gara e passato nel penultimo giro. A podio anche Bottas, Sainz sesto. Il Mondiale torna tra due settimane a Budapest

Classifica e distacchi:

Pos. Pilota Team Tempo 1 L. Hamilton (D) Mercedes / 2 C. Leclerc (D) Ferrari + 0″5 3 V. Bottas (D) Mercedes + 9″4 4 L. Norris (D) McLaren + 19″3 5 D. Ricciardo (D) McLaren + 37″2 6 C. Sainz (D) Ferrari + 38″3 7 F. Alonso (D) Alpine + 60″0 8 L. Stroll (D) Aston Martin + 61″1 9 E. Ocon (D) Alpine + 63″3 10 Y. Tsunoda (M) AlphaTauri + 76″6 11 G. Russell (D) Williams + 77″8 12 P. Gasly (B) AlphaTauri + 62″0 13 A. Giovinazz (D) Alfa Romeo + 1 giro 14 N. Latifi (D) Williams + 1 giro 15 K. Raikkonen (D) Alfa Romeo + 1 giro 16 S. Perez (M) Red Bull + 1 giro 17 N. Mazepin (D) Haas + 1 giro 18 M. Schumacher (D) Haas + 1 giro 19 S. Vettel (D) Aston Martin RITIRO 20 M. Verstappen (M) Red Bull RITIRO

L’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton ha difatti riaperto il campionato. Con i 25 punti conquistati nella sua Silverstone, dove ha ottenuto l’ottavo successo in carriera, il britannico si è portato a otto punti di distacco dal rivale olandese. 185-177 la situazione in classifica, mentre dietro Sergio Perez perde la posizione sia nei confronti di Lando Norris che di Valtteri Bottas.

F1 | Classifica Piloti dopo GP Gran Bretagna 2021

Pos Pilota Team Punti 1 Max Verstappen Red Bull 185 2 Lewis Hamilton Mercedes 177 3 Lando Norris McLaren 113 4 Valtteri Bottas Mercedes 108 5 Sergio Perez Red Bull 104 6 Charles Leclerc Ferrari 80 7 Carlos Sainz Ferrari 68 8 Daniel Ricciardo McLaren 50 9 Pierre Gasly AlphaTauri 39 10 Sebastian Vettel Aston Martin 30 11 Fernando Alonso Alpine 26 12 Lance Stroll Aston Martin 18 13 Esteban Ocon Alpine 14 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 10 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 17 George Russell Williams 0 18 Mick Schumacher Haas 0 19 Nikita Mazepin Haas 0 20 Nicholas Latifi Williams 0

F1 | Classifica Costruttori dopo GP Gran Bretagna 2021

Pos Team Punti 1 Red Bull 289 2 Mercedes-AMG 285 3 McLaren 163 4 Ferrari 148 5 AlphaTauri 49 6 Aston Martin 48 7 Alpine 40 8 Alfa Romeo 2 9 Williams 0 10 Haas 0