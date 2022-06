Il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi ospitera’ Juventus Legends-Milan Legends, in programma lunedi’ 20 giugno alle ore 20:30.

Saranno tanti gli ex campioni bianconeri e rossoneri tra i quali Alex Del Piero. Ha assicurato la sua presenza anche l’ex tecnico del Pescara ed ex difensore del Milan Massimo Oddo. Per la Juventus ci saranno Chimenti, Di Livio Pepe Ravanelli. Per il Milan, oltre a Oddo, Amelia, Ambrosini, Giunti e Brocchi.