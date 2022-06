Motogp, Gp di Germania Qualifiche . Pole di Bagnaia

Francesco Bagnaia si è aggiudicato la pole position del Gran Premio di Germania, decima tappa della MotoGP 2022 in programma domenica sul tracciato del Sachsenring.

Il pilota della Ducati, ha conquistato la pole con il crono di 1:19.931, appena 76 millesimi in meno del Campione in carica Fabio Quartararo, ottimo secondo. In prima fila anche la Ducati del Team Pramac del francese Johann Zarco, staccato di soli 99 millesimi.

Quarto tempo per l’Aprilia di Aleix Espargarò, che dopo l’errore di Barcellona, dove aveva esultato con un giro di anticipo, si è ripresentato agguerrito e pronto a dare battaglia. Con lo spagnolo della casa veneta in seconda fila anche l’ottimo rookie Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini), passato dalla Q1 e l’australiano Jack Miller, rider Ducati Factory e prossimo pilota KTM Factory

MotoGp Qualifica 2 Sachsenring – Gp Germania – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:19.931 2 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 1:20.007 0.076 3 5 Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:20.030 0.099 4 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing 1:20.120 0.189 5 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Gresini Racing Motogp 1:20.128 0.197 6 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:20.150 0.219 7 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:20.168 0.237 8 89 Jorge Martin Ducati Prima Pramac Racing 1:20.219 0.288 9 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing 1:20.468 0.537 10 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu 1:20.562 0.631 11 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team 1:20.593 0.662 12 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:20.732 0.801