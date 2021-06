Uefa Euro 2020: Inghilterra-Scozia 1-1

La super sfida giocata sotto la pioggioa a Wembley tra Inghilterra e Scozia finisce 0-0

Poche emozioni emozioni nel primo tempo un palo Stones sugli sviluppi di corner.

Nella ripresa il match si velocizza con azioni ambo le parti. Al l’Inghilerra ischia di capitolare clamorosamente, ma sulla conclusione a botta sicura di Dykes, dopo un calcio d’angolo, è bravo a James a immolarsi e salvare di testa sulla riga di porta.

Il risultato non si sblocca.sblocca. L’Inghilterra aggancia la Repubblica Ceca in vetta al Gruppo D, ma per garantirsi gli ottavi dovrà attendere l’ultima giornata. Spera il passaggio agli ottavi anche la Scozia contro la Croazia serve una vittoria .

IL TABELLINO

Inghilterra-Scozia 0-0

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford ; James , Stones , Mings , Shaw ; Rice , Phillips ; Sterling , Mount , Foden (18′ Grealish ); Kane (29′ st Rashford ).

Ct: Southgate

Scozia (3-5-2): Marshall ; Hanley , Tierney , McTominay ; O’Donnell , McGinn , McGregor , Gilmour (31′ st Armstrong ), Robertson ; Dykes , Adams (41′ st Nisbet).

Ct: Clarke 6

Arbitro: Lahoz



Ammoniti: McGinn (S), O’Donnell (S