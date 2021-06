La Erminio Giana sta pensando alla Prima squadra 2021 – 2022

Dopo un momento di pausa e riflessione la Giana Erminio sta gia muovendosi a riguardo lla prima squadra per la nuova stagione 2021/2022. Mister Brevi e Cesare Albé hanno messo sotto osservazione diversi giocatori pensando sopratutto di portarne in squadra dalla serie D.

Uno dei nomi che si vuole portare in biancoazzurro si chiama Caferri Lorenzo che in questa stagione ha giocato nella Tritium. Poi si pensa a Maurizio Pellegrini adesso alla Virtus oltre al portiere Matteo Colleoni (9). In attacco deve arrivare un centravanti, se giovane e promettente va meglio. I nomi sono Tremolada (99 Oggiono), Queros (99 – Fanfulla), Si sta trattando e a breve arriveranno i primi annunci ufficiali. In questi giorni la Giana ha ufficializzzato il rinnovo del contratto per la stagione 2021 e 2022 a Mister Brevi che in proposito ci ha voluto dire “ Sono felice di rimanere alla Giana, in questa stagione abbiamo fatto un bel finale di campionato rimanendo con merito in serie C. Adesso conosco la societa e il guuppo giocatori e sono pronto gia adesso con i miei collaboratori a programmare e pensare da subito alla prossima stagione. Un grazie di cuore lo faccio al Super Presidente Bamonte, per avermi voluto ancora qui per il prossimo anno. Adesso pensiamo a nuovi arrivi e cessioni, alcuni nomi ci sono gia”.

foto : Giana Lucchese. portale Erminio Giana

Guido Baroni