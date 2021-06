Europei Under22 Roseto degli Abruzzi 2021: 2° Giornata – Vittorie per Chaarabi, Iovoli e Ara

In corso a Roseto degli Abruzzi l’edizione 2021 degli Europei Under 22. L’evento, indetto dagli Enti Europeo e Mondiale del Pugilato (EUBC – AIBA), Patrocinato dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Roseto degli Abruzzi, organizzato dalla FPI, e che ha come Generale Partner la GazProm, vede la partecipazione di più di 300 atleti provenienti da quarantuno nazioni. 17 i Pugili dell’Italia Boxing Team (8 Azzurre e 9 Azzurri) tra cui anche la neo qualificata a Tokyo 2020, Angela Carini, nei 69 Kg.



Oggi in programma la seconda giornata di match con 5 Azzurri in gara.



Parte alla grande l’avventura europea della Chaarabi che, negli ottavi 57 Kg, s’impone per RSC al 1° round sull’armena Anzhelika. L’azzurra nei quarti (20/6) sfiderà la lettone Millere. Sconfitta per la 64 kg Monteverdi, superata 5-0 negli 8° dalla slovacca Miroslava.





Perde, facendo però una buonissima figura, il 75 kg Salvati nel match contro la testa di serie n° 1 Voronov (RUSSIA). Passa ai quarti 64 Kg Matteo Ara, che batte per 4-0 lo scozzese Lynch. Il boxer sardo nei quarti (21/6, ndr) l’inglese Tyers. Vittoria e pass per gli 8° 81 Kg per Luca Iovoli, che supera 5-0 il georgiano Guastev. Il pugile abruzzese contenderà al russo Kolesnikov il pass per i quarti.



“Contento delle prestazioni” queste le parole di Coach Agnuzzi “di tutti e tre i ragazzi, anche di Salvati che ha tenuto testa, pur perdendo, alla testa di serie numero 1, il russo Voronov. Sia Ara sia Iovoli hanno boxato molto bene, togliendosi anche la soddisfazione di vincere e passare il turno. Siamo una squadra giovane ma, come ho già detto ieri, piena di voglia e talento”



“Siirine” queste le parole di Coach Caldarella “ha preso subito il comando delle operazione portando serie precise, veloci e potenti. L’arbitro non ha potuto fare altro che interrompere il match, vista la superiorità della nostra sull’atleta sull’armena”



“Simona” così si è espressa Coach Tosti “è stata fermata dall’emozione, che le ha impedito di boxare come sa. Un po’ di amarezza c’è, perchè avrebbe potuto fare strada nel torneo, ma abbiamo la consapevolezza di avere in squadra un ottimo prospetto su cui lavorare.”





Domani 5 Azzurri sul ring:



8° 60 Kg Iozia vs Khataev FIN



8° 69 Kg Malanga vs Cetinic CRO



8° 91 KG LIZZI VS YORDANYAN GEO



8° 52 KG CAPPAI VS SALOTSKIKH BLR



8° 56 KG HERYLMAZ VS KAPANADZE GEO



8° 81 Kg Iovoli vs Kolesnikov RUS



RISULTATI 18/6 ITABOXING



UOMINI



8° 75 Kg Salvati vs Voronov RUS 0-5



16° 81 KG IOVOLI VS GUSTAEV GEO 5-0



8° 64 KG ARA VS LYNCH SCO 4-0



DONNE



8° 57 KG CHAARABI VS STEPANYAN ARM W RSC





8° 64 KG MONTEVERDI VS JEDINAKOVA SVK 0-5

INFO LIVESTREAMING



EUBC YOUTUBE





PROGRAMMA MATCH E RISULTATI AZZURRI-AZZURRE



AZZURRI





17/6



16° 69 Kg Malanga vs Misalko SVK 5-0



16° 75 Kg Salvati vs Bernal SPA 3-0



16° 60 Kg Iozia vs Leivars ENG 5-0



18/6



8° 75 Kg Salvati vs Voronov RUS 0-5



16° 81 KG IOVOLI VS GUSTAEV GEO



8° 64 KG ARA VS LYNCH SCO 4-0



19/6



8° 60 Kg Iozia vs Khataev FIN



8° 69 Kg Malanga vs Cetinic CRO



8° 91 KG LIZZI VS YORDANYAN GEO



8° 52 KG CAPPAI VS SALOTSKIKH BLR



8° 56 KG HERYLMAZ VS KAPANADZE GEO



8° 81 Kg Iovoli vs Kolesnikov RUS



20/6



8° +91 KG FIASCHETTI VS GYTIS IRL



21/6



4° 64 Kg Ara vs Tyers ENG



AZZURRE:



18/6



8° 57 KG CHAARABI VS STEPANYAN ARM W RSC



8° 64 KG MONTEVERDI VS JEDINAKOVA SVK 0-5



20/6



4° 57 Kg Chaarabi vs Millere LAT



4° 51 KG LA PIANA VS MARYNCHUK UKR



4° 54 KG LAMAGNA VS ZEKUC SRB



4° 60 KG GOLINO VS KALISIR NED



4° 69 KG CARINI VS STOYKO UKR VS MULLER GER



4° 75 KG GEMINI VS STONKUTE LTU



4° 48 KG MARCHESE VS KHUZAKHMETOVA RUS







ITALIA BOXING TEAM EURO Under 22



48 Kg Marchese Giovanna



51 Kg La Piana Martina



54 Kg Lamagna Giulia



57 Kg Charaabi Sirine



60 Kg Golino Daniela



64 Kg Monteverdi Simona



69 Kg Carini Angela



75 Kg Gemini Melissa







Kg 52 Cappai Patrick



Kg 56 Erylmaz halit



Kg 60 Iozia Francesco



Kg 64 Ara Matteo



Kg 69 Malanga Gianluigi



Kg 75 Salvati Remo



Kg 81 Iovoli Luca



Kg 91 Lizzi Roberto



Kg 91 + Fiaschetti Vincenzo







HEAD COACH EMANUELE RENZINI



Tecnici AZZURRI



Agnuzzi Eugenio



Foglia Giuseppe



Alota Massimiliano



Cappai Fabrizio







Tecnici AZZURRE



Caldarella Michele



Tosti Laura



Fisioterapista



Giulietti Marcello







INFO TORNEO



NAZIONI PARTECIPANTI:



Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Russia, Scozia, Slovenia, Serbia, Svizzera, Slovacchia, Svezia, Turchia, Ucraina, Galles.



16/6 Techinical Meeting – Sorteggi – Cerimonia di Apertura



17-21/6 Fasi Preliminari



22/6 Semifinali



23/6 REST DAY – RIPOSO



24/6 FINALISSIME (PALAMAGGETTI)



Gran finale con le finalissime del 24 il cui ringside sarà PalaMaggetti



Mascotte ufficiale del torneo è uno squalo stilizzato con due guantoni. “Sporty Shark” che è sportivamente legato alla città di Roseto, essendo anche la mascotte della locale squadra di Basket.





