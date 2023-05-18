Serie BKT – designazioni 38^ giornata

Redazione 18 Maggio 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie BKT – designazioni 38^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 38ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma venerdì 19 maggio.

CITTADELLA – COMO      h. 20.30

MANGANIELLO

DEI GIUDICI – AFFATATO

IV:      SFIRA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI

COSENZA – CAGLIARI    h. 20.30

ABISSO

PASSERI – COSTANZO

IV:      FIERO

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:       MIELE G. (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

GENOA – BARI      h. 20.30

RUTELLA

ROSSI C. – GARZELLI

IV:       PETRELLA

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       MERAVIGLIA

MODENA – SUDTIROL    h. 20.30

PRONTERA

YOSHIKAWA – POLITI

IV:     PERRI

VAR:     MARINI

AVAR:     LONGO S.

PALERMO – BRESCIA    h. 20.30

MARESCA 

GIALLATINI – PRETI

IV:      MONALDI

VAR:     GHERSINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:     TOLFO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

PARMA – VENEZIA    h. 20.30

SACCHI

MOKHTAR – PALERMO

IV:     COLLU

VAR:     PEZZUTO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:      FIORE (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

PERUGIA – BENEVENTO    h. 20.30

DIONISI

PERETTI – VECCHI

IV:     CATANOSO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     MUTO

PISA – SPAL      h. 20.30

CAMPLONE

CARBONE – SEVERINO

IV:     LONGO E.

VAR:      RAPUANO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:       ROCCA  (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

REGGINA – ASCOLI     h. 20.30

FABBRI

LO CICERO – GALETTO

IV:       GIORDANO

VAR:      PICCININI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR:      GARIGLIO (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

TERNANA – FROSINONE     h. 20.30

PERENZONI

DE MEO – TRASCIATTI

IV:     PIRROTTA

VAR:     BANTI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:      PATERNA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)