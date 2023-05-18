Serie BKT – designazioni 38^ giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 38ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma venerdì 19 maggio.
CITTADELLA – COMO h. 20.30
MANGANIELLO
DEI GIUDICI – AFFATATO
IV: SFIRA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
COSENZA – CAGLIARI h. 20.30
ABISSO
PASSERI – COSTANZO
IV: FIERO
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: MIELE G. (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
GENOA – BARI h. 20.30
RUTELLA
ROSSI C. – GARZELLI
IV: PETRELLA
VAR: DI MARTINO
AVAR: MERAVIGLIA
MODENA – SUDTIROL h. 20.30
PRONTERA
YOSHIKAWA – POLITI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: LONGO S.
PALERMO – BRESCIA h. 20.30
MARESCA
GIALLATINI – PRETI
IV: MONALDI
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: TOLFO (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
PARMA – VENEZIA h. 20.30
SACCHI
MOKHTAR – PALERMO
IV: COLLU
VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: FIORE (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
PERUGIA – BENEVENTO h. 20.30
DIONISI
PERETTI – VECCHI
IV: CATANOSO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: MUTO
PISA – SPAL h. 20.30
CAMPLONE
CARBONE – SEVERINO
IV: LONGO E.
VAR: RAPUANO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: ROCCA (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
REGGINA – ASCOLI h. 20.30
FABBRI
LO CICERO – GALETTO
IV: GIORDANO
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
AVAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
TERNANA – FROSINONE h. 20.30
PERENZONI
DE MEO – TRASCIATTI
IV: PIRROTTA
VAR: BANTI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)