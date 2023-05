Giro d’Italia, 12^ tappa: vittoriadi Denz

Il tedesco Nico Denz, Bora-Hansrohe, ha vinto in volata la 12^ tappa con arrivo a Rivoli.

In seconda posizione Skujins , terzo Berwick, entrambi compagni di fuga dall’inizio. Un gruppo di 30 corridori ha preso il largo poco dopo la partenza da Bra e via via si è diluito, con la salita del Colle Braida a fare la differenza. Giornata tranquilla per i big, con Geraint Thomas ancora maglia rosa.

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA DODICESIMA TAPPA

Nico Denz – 4h18’11”

Toms Skujins – ST

Sebastian Berwick – 3”

Alessandro Tonelli – 58”

Marco Frigo – 2’07”

Ilan Van Wilder – 2’20”

Alberto Bettiol – ST

Christian Scaroni – ST

MIchel Hessman – ST

Alex Baudin – ST

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA DODICESIMA TAPPA

Geraint Thomas 49h02’05”

Primoz Roglic +2″

Joao Almeida +22″

Andreas Leknessund +35”

Damiano Caruso +1’28”

MAGLIA CICLAMINO (classifica a punti)

Jonathan Milan – 164 punti

Mads Pedersen – 140 punti

Pascal Ackermann – 88 punti

Michael Matthews – 68 punti

Derek Gee – 64 punti

MAGLIA AZZURRA (classifica miglior scalatore)

Davide Bais – 104 punti

Thibaut Pinot – 50 punti

Karel Vacek – 36 punti

Toms Skujins – 30 punti

Amanuel Ghebreigzabhier – 30 punti

MAGLIA BIANCA (miglior giovane)

Joao Almeida – 44h35’57”

Andreas Leknessund +13”

Tymer Arensman +2’10”

Santiago Sanchez +4’18”

Ilan Van Wilder +5’46”