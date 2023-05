Europa League- Siviglia – Juventus,le probabili formazioni

Dopo l’1-1 nella gara di andata all’Allianz Stadium, La juventus farà visita giovedì 18 maggio alle 21 al Siviglia nel ritorno della semifinale di Europa League. Chi passerà il turno, in finale affronterà una tra Roma e Bayer Leverkusen.

Quì Siviglia: Mendilibar, si affiderà al suo consueto 4-2-3-1, con Ocampos, Torres e Gil (favorito su Lamela) ad agire alle spalle di En-Nesyri, in gol nel match di andata. A centrocampo, al fianco di Rakitic, ci sarà spazio per Fernando, mentre la linea difensiva sarà formata da Navas, Gudelj, Badé e Acuna. In porta Bounou.

Quì Juventus: Allegri, orfao di Pogba , con il francese assenti anche Bonucci e De Sciglio:

Probabile un 3-5-2, con Vlahovic in tandem d’attacco con Di Maria.In cabina di regia Locatelli , con Rabiot ed uno tra Fagioli e Miretti ai suoi lati. Sulle corsie esterne Cuadrado a destra e Kostic a sinistra, mentre in difesa si contendono una maglia Alex Sandro e Gatti per completare il reparto con Danilo e Bremer. Tra i pali Szczesny.

Siviglia-Juventus, le probabili formazioni

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Navas, Gudelj, Badé, Acuna; Fernando, Torres; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Ad arbitrare il match sarà l’olandese Danny Makkelie, con Hessel Steegstra e Jan de Vries come assistenti. Il quarto uomo sarà il serbo Srdjan Jovanovic, mentre si torna in terra olandese con il Var, con Pol van Boekel e Rob Dieperink