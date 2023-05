Europa League: Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni

Stasera alle ore 21:00 la Roma giocherà alla BayArena la gara di ritorno semifinale Europa league contro il Leverkusen. L’andata all’Olimpico è terminata 1-0 per la Roma, con rete decisiva di Edoardo Bove.

Quì Roma: Recuperato Paulo Dybala, l’argentino però partirà dalla panchina. Tra i pali Rui Patricio , in difesa Mancini insieme ad Ibanez e Cristante. In campo Wijnaldum dal primo minuto al posto di Belotti. L’olandese si sistemerà a centrocampo insieme a Matic e Bove. Sugli esterni Zalewski e Spinazzola, . In attacco Abraham supportato da capitan Pellegrini.

Quì Lewverkusen: nche Xabi Alonso dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti. Nei tedeschi certamente assenti Andrich e Kossounou, infortunati all’andata. Al loro posto Bakker e Amiri.

Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Hlozek. All.: Xabi Alonso.

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho

Sarà Slavko Vincic a dirigere Bayer Leverkusen-Roma.

Gli assistenti saranno Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, mentre il quarto ufficiale sarà Irfan Peljto. Nejc Kajtazovic sarà il VAR con Matej Jug AVAR.