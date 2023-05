Champiosn League: il City spazza via il Real 4-0

La finale di Istanbul del prossimo 10 giugno sarà Manchester City – Inter. La squadra di pep Guardiola nel martch di ritorno all’Ethiad Stadium ha battuto il Real Madrid di carlo Ancelotti 4-0 (andata 1-1).

City subito aggressico chiude nella propria metà campo il Real con un paio di occasioni sventate da Courtois , pregiovole e fortunata quella su colpo di testa ravvicinato di Haalland, poi il norvegese si ripte in elevazione su Militao ,a cnora il portire belga in estensione tocca e mette in angolo. De Bruyne trova il varco giuto per Bernanrdo Silva , il portoghese di sinistro spiazza Courtois.

Il Real cerca di scuotersi e al 35′ Tony Kroos piazza una bordta dai 25 metri che centra la traversa .

Il City riprende a martellare e al 37′ arriva il raddoppioG:undogan calcia verso la porta trovando il piede di Courtois, sulla respinta arriva Bernardo Silva che di testa spedisce in rete per il 2-0 per la doppietta personale. Si va negli spogliatoi con il City in vantaggio dopo un primo tempo nettamente dominato da gli uomini di Guardiola con un possesso palla che sfiora ol 75%.

Nella rirpesa il Real Madrid torna in campo con maggior aggressività. Blancos che però si rendono pericolosi solo dalla distanza, con Alaba al 50’ che ci prova su punizione con un pallone che scende improvvisamente chiamando Ederson a smanacciare in angolo.

Il City assorbe bene la reazione dei madrileni , poi alza il pressing e comincia a fare girare la palla abbassando i ritmi del gioco .Al 73’, Gundogan di tacco serve Haalland che a tu per tu con Courtois centra la traversa.

Al 76 il City fa tris : punizione di De Bruyne ,Akanji spizza di testa, ma è la deviazione di Militao a battere Courtois per il 3-0.

Benezema all’83 cerca la rete ,Ederson gli dicedi no! ’ Mentre i tifosi fanno festa sugli spalti dell’Ethiad Stadium , Alvarez (45+1) , piazza la rete del 4-0 finale.

IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-REAL MADRID 4-0

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson ; Walker , Dias , Akanji ; Stones , Rodri ; Bernardo Silva , De Bruyne (39′ st Foden), Gundogan (34′ st Mahrez), Grealish ; Haaland (44′ st Alvarez )

A disp.: Carson, Ortega, Alvarez, Gomez, Laporte, Lewis, Palmer, Phillips. All.: Guardiola

REAL MADRID (4-3-3): Courtois ; Camavinga (39′ st Tchouameni), Alaba , Militao , Carvajal (39′ st Lucas Vazquez); Modric (18′ st Rudiger ), Kroos (25′ st Asensio ), Valverde; Vinicius , Benzema , Rodrygo (39′ st Ceballos )

A disp.: Lunin, Diaz, Nacho, Hazard, Mendy, Odriozola, Vallejo. All.: Ancelotti

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 23′ Bernardo Silva (M), 37′ Bernardo Silva (M), 31′ st aut. Militao (R), 45’+1′ st Alvarez (M)

Ammoniti: Dias (M), Carvajal (R), Gundogan (M), Camavinga (R), Grealish (M)