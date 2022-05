Serie B , playoff semifinale andatat. LA-PA gol Benevento-Pisa 1-0

L’andata della semifinale playoff tra Benevento e Pisa finisce 1-0 per i gillaorossi di Caserta. In gol ancora La Padula

Oltre 7000spettatori allo stadio ‘Vigorito’ per la semifinale d’andata playoff tra benevento e Pisa.

Primo tempo con accelerazioni da una parte all’altra, con i giallorsisi cghe vannoa segno con Baraba , gol annullato per fuorigioco dello stesso difensore.

Il Pisa risponde in contropiede e qualche conclusione di dell’ex Puscas,

Nella rirpesa il gioco è più lento rispetto alla prima parte del match. I due allenatori Caserta che D’angelo si affidano alle sostituzioni pescando dalle rispettive panchine.

All’84’ il Benevento passa in vantaggio con la Padula (terza marcataura su tre gare dal suo rientro in squadra), l’italiano – peruviano su cross di Letizia , sponda involontaria di Levrebe è pronto di destro da breve distanza a calciare con la palla che passa tra le gambe del porteire Nicolas .

Domenica all’Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani , il martch di ritorno , Pisa e beneventi si giocheranno in 90 minuti la finalissima per la promozione in Serie A.

Serena Albino