“Poi vedremo che direzione prenderà, a volte i progetti si avvicinano alle aspettative o si allontanano”.

Così il tecnico della Roma Josè Mourinho intervenuto in conferenza stampa in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord, a proposito del suo futuro in giallorosso. “Nel calcio conta l’oggi o al massimo il domani. Voglio restare qui anche la prossima stagione, è il modo più obiettivo che trovo per rispondere”.