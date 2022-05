Mondiale Elite Istanbul 2022 – IRMA TESTA IN FINALE NEI 57 KG, SPLENDIDO BRONZO PER LA 60 KG ALESSIA MESIANO

I Campionati Mondiali Elite Femminili sono in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia) in quel della Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri.

Oggi in programma le Semifinali con due azzurre sul ring:

SEMIFINALI 18 maggio:

57 Kg Testa vs Manisha IND 5-0

60 Kg Mesiano vs Ferreira BRA 0-5

Vittoria netta della 57 Kg Irma Testa sull’indiana Manisha. Un 5-0 che regala alla nostra portacolori l’accesso alla finale di domani (19/5) in cui sfiderà la fortissima taiwanese LIN Yu-Ting. La sessione delle Finali inizierà alle h 17 italiane.

Si ferma a uno splendido bronzo la 60 Kg Alessia Mesiano, superata (5-0) dalla brasiliana Ferreira. Per l’azzurra si tratta della terza medaglia mondiale: un numero di allori iridati (nel caso in questione trattasi di 3 ori) ottenuto solo dalla SuperCampionessa Simona Galassi.

“Sono felicissima” queste le parole di Irma Testa “sia per la vittoria sia per aver espresso la mia boxe fin dal primo gong di questa semifinale. Di solito parto piano, ma oggi sono riuscita a dare tutto fin dall’inizio. Domani mi troverò ad affrontare un’avversaria di altissimo livello, ma ho la voglia, la forza e la ferrea determinazione di portarmi a casa l’oro.”

“Contenta per aver conquistato” dice la Mesiano nel post Match “una terza medaglia mondiale, ma c’è del rammarico perché, se avessi cominciato come ho finito, forse avrei potuto superare la Ferreira.”

“Che dire” queste le dichiarazioni di Coach Renzini “Irma è stata superlativa. Per quanto riguarda la Mesiano, sono strafelice per questa sua ennesima medaglia, ma, avesse condotto il match come ha fatto al terzo round, avrebbe anche potuto staccare il pass per la finale.”

DOMANI LA FINALE DEI 57 KG:

IRMA TESTA VS LIN Yu-Ting TAIWAN

MEDAGLIERE AZZURRE:

BRONZO: ALESSIA MESIANO 60 KG

Mesiano in maglia rossa

PROGRAMMA MATCH – RISULTATI AZZURRE:

9/5

32 57 Kg Testa vs Camara MLI 5-0

10/5

16 48 Kg Bonatti vs Wanda JPN 2-3

11/5

16 57 Kg Testa vs Kimura JPN W RSC 2 ROUND

16 63 Kg Canfora vs Mwangi KEN 5-0

16 52 Kg Savchuk vs Kim KOR 5-0

12/5

16 66 Kg Carini vs Surmeneli TUR W RSCI

16 60 Kg Mesiano vs Yildiz TUR 5-0

16 50 Kg Sorrentino vs Mohamed EGY 5-0

16 54 Kg Chaarabi vs Jin KOR 5-0

14/5

8° 57 Kg Testa vs Kruk 5-0

15/5

8° 54 Kg Chaarabi vs Almanazar DOM 1-4

8° 50 Kg Sorrentino vs Fryers IRL 5-0

8° 52 Kg Savchuk vs Satorius GER 5-0

8° 63 Kg Canfora vs Alcala VEN 3-2

8° 60 Kg Mesiano vs Tapia Rodriguèz PUR 4-1

16/5

4° 50 Kg Sorrentino vs YOKUBOVA UZB 1-4

4° 52 Kg Savchuk vs SHEKERBEKOVA KAZ 0-5

4° 57 Kg Testa vs TURDIBEKOVA UZB 4-1

4° 63 Kg Canfora vs HEIJNEN NED 2-3

4° 60 Kg Mesiano vs Cani GRE 5-0

18/5

Semifinale 57 Kg Testa vs Manisha IND 5-0

Semifinale 60 Kg Mesiano vs Ferreira BRE 0-5

19/5

FINALE 57 KG IRMA TESTA VS LIN Yu-Ting TAI

8 le azzurre in gara:

48kg Bonatti Roberta CS Carabinieri

50 Kg Sorrentino Giordana CS Carabinieri

52 Kg Savchuk Olena Sauli Boxe

54 Kg Charaabi Sirine GS Fiamme Oro

57 Kg Testa Irma GS Fiamme Oro

60 Kg Mesiano Alessia GS Fiamme ORO

63 Kg Canfora Assunta GS Fiamme ORo

66 Kg Carini Angela GS Fiamme Oro

ITABOXING STAFF:

Staff

Tappa Alberto (Secretary General – Team Manager)

Renzini Emanuele (Head Coach)

D’Andrea Riccardo (Coach)

Alota Massimiliano (Coach)

Pantini Pierluigi (Massoterapista)