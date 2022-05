Stagione finita con una giornata d’anticipo per Hirving Lozano. Come annunciato dal Napoli, infatti, il calciatore “è rientrato anticipatamente in Messico in quanto nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico alla spalla destra infortunata nell’impegno con la Nazionale lo scorso 3 febbraio”.

Correlati