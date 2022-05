Roberto Dainese (Team DSM) ha vinto allo sprint l’11a tappa del Giro d’Italia 2022 da Santarcangelo di Romagna a Reggio milia di 203 km.

E’ la prima vittoria di un italiano in questa edizione del Giro. Secondo posto per Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), terzo Simone Consonni (Cofidis). Lo spagnolo Lopez resta in rosa.