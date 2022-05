Amichevole: Al Castellani l’Ucraina batte l’Empoli 3-1

Circa 1.000 persone allo stadio Castellani per l’amichevole fra Empoli e la nazionale Ucraina. Una grande maglia gialla sugli spalti della Maratona, proprio di fronte alla tribuna centrale, centinaia di poster con la bandiera gialloblù dell’Ucraina e al loro interno una scritta “Stronger together” (Più forti insieme): così si presenta lo stadio di Empoli per la partita che ha sia un aspetto benefico e di solidarietà, visto che l’incasso sarà devoluto alla popolazione della nazione attaccata dall’esercito russo, sia un aspetto strettamente sportivo. Infatti la nazionale Ucraina si sta preparando all’impegno dei play-off mondiali contro la Scozia. La nazionale ucraina ha giocato con una maglia speciale con la scritta “Uniti per l’Ucraina” contornata da un perimetro che ripercorre i confini del Paese colorato con tutte le bandiere europee , le reti di Yaremchuk, La Mantia, Karavalev, Pikhalonok.

