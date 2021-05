Serie A: Bologna-Hellas Verona 2-2

Nell’ultimo posticipo della 37a giornata di Serie A, il Verona pareggia al Dall’Ara 2-2 col Bologna . La squadra di Juric non trova la vittoria da un mese e emzzo.

Hellas subito avanti con Faraoni (2′), il pareggio degli emiliani arriva con un tocco da due passi di De Silvestri (32′). Kalinic colpisce di testa l’incrocio dei pali (40′), poi al 53′ non sbaglia anticipando Tomiyasu sul primo palo (53′). Palacio fissa il punteggio all’82’.

In classifica Verona sale a 44 punti , 41 il Bologna. a due in area all’Hellas. Si fa anticipare da Kalinic in occasione del 2-1.



IL TABELLINO

VERONA-BOLOGNA 2-2

Verona (3-4-2-1): Pandur ; Ceccherini , Gunter (29′ st Dawidowicz ), Dimarco ; Faraoni , Barak (6′ st Veloso ), Ilic , Lazovic ; Bessa (41′ st Tameze ), Zaccagni (41′ st Salcedo ); Kalinic (30′ st Lasagna ). A disp.: Silvestri, Berardi, Lovato, Cetin, Ruegg, Sturaro, Colley. All.: Paro (Juric squalificato)

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia ; De Silvestri , Tomiyasu , Soumaoro , Dijks (29′ st Orsolini ); Schouten (46′ st Poli ), Soriano ; Skov Olsen , Vignato (45′ st Juwara ), Sansone (17′ st Barrow ); Palacio (45′ st Raimondo ). A disp.: Skorupski, Mbaye, Medel, Baldursson, Antov, Faragò, Urbanski. All.: Mihajlovic

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 2′ Faraoni (V), 32′ De Silvestri (B), 8′ st Kalinic (V), 37′ st Palacio (B)

Ammoniti: Gunter (V), Barak (V), Dijks (B), Schouten (B), Soriano (B), Kalinic (V)