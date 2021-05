Cittadella-Monza 3-0. Tripletta di Baldini. Primo round paly off alla squadra di Venturato

Grazie alla tripletta di Baldini , il Cittadella vince la la semifinale d’andata play-off contro il Monza.

L’attaccante sblocca la gara al 13’ la conclusione al volo e perfetta.Dopo nove minuti trova il raddoppio con un’altra splendida rete, poi nel finale firma la tripletta. I ragazzi di Brocchi, quasi mai pericolosi, sono ora chiamati a un’impresa per conquistare la finale playoff. Il ritorno al Brianteo giovedì 20 alle 20.45. La finale, per giocarsi la Serie A è ad un passo.

IL TABELLINO

Monza-Cittadella 0-3

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare (29′ Perticone), Adorni, Donnarumma; Vita, Iori (75′ D’Urso), Branca (63′ Gargiulo); Proia (63′ Pavan); Tsadjout (75′ Ogunseye), Baldini. All. Venturato



MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Paletta (14′ Scaglia), Pirola; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Armellino (63′ Colpani), Carlos Augusto (83′ D’Alessandro); Diaw (63′ Gytkjaer), Mota Carvalho (83′ Balotelli). All. Brocchi

Marcatore 13′, 22′, 85′ Baldini



Ammoniti: Frattesi (M), Branca (C), Adorni (C), Iori (C), Diaw (M), Proia (C)