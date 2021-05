Andata play off: Venezia-Lecce 1-0

Il match d’andata play pff tra Venezia e Lecce è stato largamente dominato dai lagunari. Tante le occasioni per la squadra allenata da Zanetti non concretizzate.

Il vantaggio al 47’ con Forte servito in area da un geniale tocco al volo di Maleh

Tutto ancora aperto in vista del ritorno, giovedì al Via del Mare: al Lecce, meglio piazzato in campionato, basterebbe una vittoria con un gol di scarto per andare in finale playoff

VENEZIA-LECCE 1-0

Il Tabellino

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino (74′ Crnigoj), Taugourdeau (86′ Svoboda), Maleh; Aramu (74′ Dezi); Forte (86′ Bocalon), Johnsen (64′ Di Mariano). All. Zanetti



LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer (77′ Nikolov), Hjulmand, Bjorkengren (66′ Henderson); Mancosu; Coda, Stepinski (77′ Yalcin). All. Corini

Marcatore: 47′ Forte



Ammoniti: Modolo (V)