Serie A – Fiorentina-Atalanta 1-1

Nel posticipo che chiude la 30.ma giornata di Serie A Fiorentina -Atalanta finisce 1-1

Parte bene la squadra di Vincenzo Italiano , Sportiello è chiamatpo in caiusa in un paio di occasioni.

L’Atalanta passa in vantaggio con Maehle (37′) la percussione e il tocco con la punta del piede beffa Terracciano in uscita. Nella ripresa poi Cabral (56′) pareggia su rigore per un tocco di mano in area di Toloi. La Viola insiste , occasionissima con Biraghi centra un palo su punizione. In pieno recupero ancora Sportiello protagonista su Bonaventura . Atalanta a quota 49, Fiorentina a 42 punti.



IL TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Dodò , Milenkovic , Martinez Quarta , Terzic (27′ st Biraghi ); Castrovilli (47′ st Bianco), Mandragora , Barak (19′ st Bonaventura ); Ikone (1′ st Brekalo – 19′ st Sottil ), Cabral , Nico Gonzalez .

A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Ranieri, Venuti, Kayode, Igor, Saponara, Duncan, Jovic, Kouamé. All.: Italiano

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello ; Toloi , Djimsiti , Scalvini (32′ st Palomino ); Zappacosta , De Roon , Koopmeiners , Maehle ; Ederson ; Hojlund (25′ st Muriel ), Zapata (39′ st Boga sv).

A disp.: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Bernasconi, Soppy, Muhameti. All.: Gasperini

Arbitro: Guida

Marcatori: 37′ Maehle (A), 11′ st rig. Cabral (F)

Ammoniti: Martinez Quarta (F); Mahele, Ederson, Toloi (A)