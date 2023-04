Napoli – Milan 1-1. Osimhen risponde a Leao. Rossoneri in semifinale

Al Mardona finisce 1-1 (andata 1-0) a favore dei rossonei e si guadagnano la semifinale Champions League.

Match attesissimo allo stadio Maradona davanti a oltre 55mila spettatori con 3.000 toifosi del Milan.

Partenza fulminea del Napoli con il Milan che si difende stile vecchia maniera. Il Milan su una veloce ripartenza al 22′ guadagna un calcio di rigore: l’intervento di Mario Rui e netto, dal dischetto Giroud, Meret respinge. L’errore dal dischetto rossonero mette velocità al gioco del Napoli ma, al 34′ prima perde Politano costretto ad uscire per un problema alla caviglia e subito sopo Mario Rui per un problema al ginocchio , entrano Lozano e Oliveira.

Al 43′ su errore in appoggio di Dembelè , Leao recupera la palla e vola via seminando tre azzurri , in area appoggia facile per Giroud il francese fa centro.

Sfortunato il Napoli , prima perde Politano (problema alla caviglia e subito dopo anche Mario Rui costretto ad uscire per un problema alla caviglia ,entrano Lozano e Oliveira.

L’arbitro polacco Marcianiak non concede un calcio di rigore per il fallo di Leao su Lozano , netto il tocco del portoghese sul piede del messicano.

Nella rirpesa il Napoli ricomincia così come i primi 20 minuti del primo tempo , il Milan non si distacca dal difendersi nella propria metà campo.

Ci prova Oliveira di testa da buona posizione la palla finisce fuori di poco. All’82’ , cross di Di Lorenzo , Tomori tocca un un braccio e calcio calcio di rigore , dal dischetto Kwara , Maignan ipnotizza il georgiano e respinge.

Al 92′ , su cross di Raspadori , Osimhen di testa infila la porta rossonera , ma è troppo tardi .

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 1-1 (AND. 0-1)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (29′ st Ostigard), Juan Jesus, Mario Rui (34′ Olivera); Ndombele (18′ st Elmas), Lobotka, Zielinski (29′ st Raspadori); Politano (34′ Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Idasiak, Gollini, Bereszynski, Gaetano. All.: Spalletti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz (14′ st Messias), Bennacer, Leao (39′ st Saelemaekers); Giroud (23′ st Origi). A disp.: Mirante, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Florenzi, Thiaw, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 43′ Leao (M), 48′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Theo Hernandez (M), Maignan (M), Di Lorenzo (N)

Note: al 22′ Meret (N) para il rigore a Giroud (M). Al 37′ st Maignan (M) para il rigore a Kvaratskhelia