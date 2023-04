Champions League: Napoli – Milan , le probabili formazioni

Napoli e Milan , questa sera allo stadio ‘Maradona match di ritorno quarti di finale. Attesi 55mila persone e con il tifo organizzato pronti a spingere gli azzurri verso la semifinale Champions League.

Inizio alle 21 e diretta TV in chiaro su Canale 5. In alternativa, l’incontro sarà trasmesso sui canali Sky e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW.



Spalletti non potrà contare su Kim e Anguissa , squalificati in seguito ai cartellini rimediati nella partita d’andata. Osimhen disponibile dal primo minuto.

Pioli si affiderà agli stessi uomini per la formazione titolare, con il solo Giroud in dubbio per un problema al tendine d’Achille.

Arbitrerà il match il polacco Marciniak .

Napoli-Milan le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

