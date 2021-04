Tennis Atp Montecarlo.Vittoria di Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas ha vinto il torneo di Montecarlo. Primo successo in un il torneo 1000 della sua carriera.

In finale il giocatore greco ha sconfitto in due set Andrey Rublev, (6-3, 6-3). Tsitsipas 22 anni ha vinto il torneo senza perdere nemmeno un set, ha sconfitto in ordine Karatsev, Garin, Davidovich e Evans .

Soddisfatto il greco a fine partita: "E' stato un avversario difficile, sono orgoglioso del modo in cui ho giocato questa finale".