Serie A: Torino-Roma 3-1

Il Torino centra la seconda vittoria consecutiva. Allo stadio Olimpico Grande Torino, i granta in rimonta battono la Roma 3-1.

Tre punti importanti per la corsa verso la salvezza. I granata salgono a 30 punti con una partitata da recuperare , quella contro la Lazio.

Al vantaggio immediato di Mayoral al 4′ (quindicesimo centreo per l’attaccante spagmnolo tra campionato e coppe), i granata hanno risposto nella ripresa prima con Sanabria: cross di Ansaldi e perfetto per la testa del paraguiano.

Nicola effettua dei cambi che danno ragione al tecnico granata: Zaza appena entrato al 71′ realizza il 2-1: Belotti sfugge in area a Ibanez e clacia forte , Mirante respinge facile per Zaza appoggiare in rete. Al 40’ espulso Diawara per doppio giallo. Il tris granata arriva al 90+2: Belotti unfaticabile ruba palla a Fazio entra in area servizio per Rincon (entrato in campo assieme a Zaza) e realizza il 3 a 1 finale. Roma con la testa alla semifinale di Europa League.

IL TABELLINO

TORINO-ROMA 3-1

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic ; Izzo , Nkoulou , Bremer ; Vojvoda (18′ st Singo ), Lukic (25′ st Rincon ), Mandragora , Verdi (37′ st Baselli sv), Ansaldi ; Sanabria (25′ st Zaza 7), Belotti . A disp.: Ujkani, Sava, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Murru, Linetty, Bonazzoli. All.: Nicola .

Roma (3-4-2-1): Mirante ; Ibanez , Cristante , Fazio ; Reynolds (30′ st Karsdorp ), Villar (37′ st Pastore ), Veretout (19′ st Diawara ), Bruno Peres ; Carles Perez , Pedro (1′ st Mkhitaryan ); Mayoral (30′ st Dzeko 6). A disp.: Lopez, Fuzato, Mancini, Juan Jesus, Santon, Calafiori. All.: Fonseca

Arbitro: Massa

Marcatori: 4′ Mayoral (R), 12′ st Sanabria (T), 26′ st Zaza (T), 47′ st Rincon (T)

Ammoniti: Nkoulou, Verdi (T)

Espulsi: 40′ st Diawara (R) per somma di ammonizioni