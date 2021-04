Serie A: Napoli-Inter 1-1

L’inter esce indenne dallo stadio Maradona. Partenopei che mancano l’aggancio alla Juve.l’Autogol di Hadanovic, Eriksen pareggia i conti

Finisce 1-1 la sfida tra Napoli e Inter, posticipo della 31esima giornata di Serie A. Non è stato un grande match , la posta in palio era altissima l’Inter per allungare sul Milan il Napoli per agganciare la Juventus in classifica.

Il Napoli parte bene e con il baricentro alto , pressing asfissiante , nerazzurri in difficoltà nel manovrare.

Nerazzurri sfortunati in due occasioni e su due veloci ripartenze con Lukaku che centra la traversa poi un palo.

Al 36’ il Napoli passa : conclusione didi Insigne , Handanovici si tuffa , tocca la palla che finisce alle sue spalle su contrasto sfortunato con De Vrij.

Nella ripresa stranamente il Napoli si abbassa è l’Inter a fare la partita, ma dopo aver pescato l’1-1 con Eriksen (55′), il sinistro del danese dal limite è chirurgico . Il Napoli si resetta e chiude l’Inter nella propria metà campo. Politano sfortunato centra l’incrocio dei pali. Le due squadre sembrano accontentarsi del pari . Ultima emozione con Hakimi fermato all’ultimo momento da Manolas in scivolata che impedisce all’ex Borussia di calciare in porta.

Nerazzurri sempre in vetta (+9 sul Milan), i partenopei mancano l’aggancio alla Juve al quarto posto.

IL TABELLINO

Napoli-Inter 1-1

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Koulibaly 6,5, Manolas6,5 , Mario Rui 6; Demme 7 , Fabian Ruiz 6 (45’+1 st Bakayoko sv); Politano 6,5 (45’+1 st Hysaj sv), Zielinski 6,5 , Insigne 6 ; Osimhen 5 (29′ st Mertens 6 ).

Allenatore: Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic 6 ; Skriniar 6 , De Vrij 6 , Bastoni 6; Hakimi 6,5 , Barella 6 , Brozovic 6,5, Eriksen 6,5 6,5 (39′ st Gagliardini s.v.), Darmian 6 (23′ st Perisci 6 ); Martinez 5,5 (30′ st Sanchez 6 ), Lukaku 6,5

Allenatore: Conte

Arbitro: Doveri

Marcatori: 36′ aut. Handanovic (N), 10′ st Eriksen (I)

Ammoniti: Koulibaly (N), Darmian (I), Demme (N), Politano (N), Hakimi (I), Manolas (N)