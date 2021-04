Serie A: che spettacolo all”Arena Sardegna! Cagliari – Parma 4-3. Cerri al 94′

Il quarto anticipo della 31a giornata di Serie A, il Cagliari batte 4-3 il Parma.Match non adatto ai malati di cuore.

Una rimonta che ricorda il 4 a 3 dell’Italia contro la Germania in quel Mondiale di Città del Messico. Il gol di Cerri al 94’ l’attaccante entrato in campo all’87’ chiude l’importantissimo scontro salvezza contro i Ducali e infonde fiducia ai sardi verso la salvezza

Gli ospiti passano con Pezzella (5′) , il tiro al volo da fuori area non è angolato , ma sorprende Vicario. Il Parma approfitta dello sbandamento dei sardi e Kucka raddoppia al 31’ , su spizzata di testa di Cornelius, il ceco non ha difficoltà ad infilare per la seconda volta Vicario. Primadel riposo , come in altre occasioni , il Parma ha difficoltà a gestire il vantaggio; Pavoletto di testa accorcia le distanze al 38’

Nel secondo tempo , D’avresa deve rinunciare a Kucka (dentro Mihaila), Il Cagliari ha una marcia in più e si lancia nella metà campo avversaria . Mom jhammo fortuna le conclusioni di Nainggolan, Joao Pedro e Lykogiannis.Al 14’’ la doccia fredda: Man, approfitta di un’indecisione di Rugani e mette la palla alle spalle di Vicario Sembra tutto perduto , invece il Cagliari ricomincia giocare con veemenza, senza un gioco lineare , ma con tanta forza. Sardi premiato dal gol di Marin con un destro da limite nell’angolin. Il gol da vigore ulteriore alla squadra di Semplici e Joao Pedro spedisce fuori da buona posizione un colpo di testa, ma fa ancora peggio Kurtic al 71′ quando tutto solo calcia alto da pochi passi. D’Aversa e Semplici si giocano tutte le carte e dalle rispettive panchine mettono in campo forze fresche.

Nel Cagliari entrano Pereiro e Cerri. L’uruguaiano fa 3-3 al 91′ con uno splendido sinistro a giro e al 94′ serve a Cerri il pallone dell’incredibile sorpasso.

IL TABELLINO

CAGLIARI-PARMA 4-3

Cagliari (3-5-2): Vicario ; Rugani (19′ st Pereiro ), Godin , Carboni ; Zappa (13′ st Lykogiannis ), Marin , Nainggolan , Duncan (19′ st Simeone ), Nandez (42′ st Cerri ); Joao Pedro , Pavoletti . A disp.: Aresti, Tripaldelli, Calabresi, Klavan, Ceppitelli, Asamoah, Deiola, Sottil. All.: Semplici

Parma (4-3-3): Sepe ; Laurini (15′ st Busi ), Osorio , Bani , Pezzella (33′ st Dierckx ); Grassi , Brugman , Kurtic ; Man (27′ st Valenti ), Cornelius (27′ st Pellè ), Kucka (1′ st Mihaila ). A disp.: Colombi, Rinaldi, Alves, Camara, Sohm, Traoré, Brunetta, Gervinho. All.: D’Aversa

Arbitro: Valeri

Marcatori: 5′ Pezzella (P), 31′ Kucka (P), 39′ Pavoletti (C), 14′ st Man (P), 21′ st Marin (C), 46′ st Pereiro (C), 49′ st Cerri (C)

Ammoniti: Pezzella (P), Marin (C), Duncan (C), Kurtic (P), Nandez (C), Nainggolan (C)