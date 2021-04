Serie A: Atalanta-Juventus 1-0

Malinovskyi entrato nella ripresa decide la sfida Champions

L’Atalanta fa bottino pieno e grazie alla rete di Malinovskyi , batte la Juventus (1-0).

Match spareggio per la Champions League , al Gewiss Stadium valida per la 31.a giornata di Serie A: il gol del centrocampista ucraino (con la decisiva deviazione di Alex Sandro) all’87’ consente ai nerazzurri di superare in classifica la squadra di Pirlo .

I bianconeri scivolano al quarto posto in classifica .

IL TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 1-0

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini ; Toloi , Palomino , Djimsiti ; Maehle (27′ st Malinovskyi ), De Roon , Freuler , Gosens ; Pessina (1′ st Pasalic ); Muriel (23′ st Ilicic ), Zapata . All.: Gasperini . A disp.: Sportiello, Caldara, Miranchuk, Rossi, Sutalo, Ruggeri, Kovalenko, Lammers.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny ; Cuadrado , De Ligt , Chiellini , Alex Sandro ; McKennie (32′ st Arthur ), Bentancur , Rabiot , Chiesa (13′ st Danilo ); Morata , Dybala (23′ st Kulusevski ), All.: Pirlo . A disp.: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Ramsey, Demiral, Frabotta, Correia.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 42′ st Malinovskiy (A)

Ammoniti: Gosens, Malinovskyi, Djimsiti (A), Cuadrado (