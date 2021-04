Motogp. Gran Premio Portimao. Super Quartararo davanti a ‘Pecco’ Bagmaia

Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio del Portogallo classe MotoGP, terzo appuntamento del Motomondiale 2021.

Il pilota francese della Yamaha, in pole non stacca bene alla partenza , poi ha innescato il suoritmo recuperando posizioni andando a vincere il Gp del Portogallo davanti a Francesco Bagnaia (Ducati) , il pilota italiano protagonista di un grande recupero.

Per Quartararo si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo quella di due settimane fa a Doha, la quinta in Top Class.

Terzo il Campione in carica Joan Mir (Suzuki), che ha avuto la meglio su Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) e sulla migliore delle KTM, quella del sud africano Brad Binder. Sesto all’arrivo Aleix Espargarò, con l’Aprilia. Fuori dai giochi Aòex Rins per caduta.

Buona la prva di Marc Marquez al rientro dopo nove mesi e tre operazioni all’omero del braccio destro, ha chiuso settimo. Marc ha preceduto il fratello Alex (Honda LCR) e il miglior rookie, Enea Bastianini, Ducati Avinta.

Gara da dimenticare per Jack Miller, Valentino Rossi e Pol Espargarò. L’australiano è caduto mentre lottava per le posizioni di vertice, mentre il pesarese è scivolato senza conseguenze quando lottava dalla Top Ten dopo una partenza dalla 17esima casella. Ritiro per Pol Espargarò per un problema alla sua Honda.

Quartararo guida il Campionato con 61 punti contro i 46 di Bagnaia, i 41 di Vinales, i 40 di Zarco e i 38 di Mir.