Moto3 Gp Potogallo.Acosta, su tutti

Seconda vittoria consecutiva per il rookie della KTM

Partito in pole Pedro Acosta si aggiudica il Gran Premio del Portogallo classe Moto3, terza tappa del Motomondiale 2021.Acosta (KTM Ajo) conquista la seconda vittoria consecutiva, davanti a Dennis Foggia (Leopard) e Andrea Migno (Snipers). Per il debuttante spagnolo è anche il terzo podio da rookie, non accadeva da Daijiro Kato.

Romano Fenati chiude in settima posizione davanti a Sergio Garcia e Jaume Masia, come anticipato scivolato all’ultimo giro. Chiude la top ten Ryusei Yamanaka.