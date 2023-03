Lo Spezia esce sconfitto dal mapei Stadium contro il Sassuolo.

Nonostante tutto, l’allenatore Leonardo Semplici non è negativo. “Si sono iniziate a vedere le conoscenze che voglio trasmettere alla squadra. La prestazione contro una squadra di valore come il Sassuolo la reputo comunque positiva nonostante la sconfitta. Penso sia di buon auspicio per il prosieguo. Quando sono arrivato ho trovato ragazzi che avevano perso autostima: ho lavorato per far ritrovare fiducia“.