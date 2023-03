Serie A: Sassuolo-Spezia 1-0 , decide Berardi

Continua la serie positiva del Sassuolo che, dopo aver sconfitto la Roma all’Olimpico, apre la 27a giornata di Serie A superando 1-0 lo Spezia. Nella foto , Consigli (Sassuolo)

I

Nel primo tempo occasione Sassuolo: Laurentiè sugli sviluppi di un calcio di punizione serve Berardi il tiro si stampa sulla traversa. Prima del riposo Matheus Henrique si ritrova solo davanti al portiere polacco, bravissimo a restare in piedi e respingere il suo colpo di testa.

La ripresa ved ancora il Sassuolo alla ricerca del vantaggio: Rogerio: lascia partire un tiro potente che trova ancora una volta attento Dragowski.

Il match si sblocca al 71’: è Amian a intercettare un tiro di Laurienté con il braccio e Ghersini, dopo un consulto-Var, assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Dragowski intuisce ma non riesce a deviare la conclusione rasoterra di Berardi. I neroverdi insistono e sfiorano il raddoppio trova la forza per reagire e sfiora ilpareggio con Caldara , Conbsigli gli dice di no.

Sassuolo, che sale al decimo posto e si porta a -2 dalla Juventus settima in classifica. Prima sconfitta invece nella gestione Semplici per lo Spezia, che rimane a quota 24 punti.

IL TABELLINO

SASSUOLO-SPEZIA 1-0

SASSUOLO (4-3-3): Consigli ; Toljan , Erlic , Ferrari , Rogerio ; Thorstvedt (13’ st Frattesi ), Lopez , Henrique (30’ st Harroui ); Berardi (41’ st Marchizza), Pinamonti (30’ st Defrel ), Laurienté (30’ st Bajrami ). All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Alvarez, Obiang, Ceide, Romagna.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski ; Amian , Ampadu , Caldara , Nikolaou ; Ekdal (21’ st Esposito ), Bourabia (35’ st Verde), Agudelo (30’ st Cipot ); Gyasi (35’ st Shomurodov ), Nzola , Maldini (21’ st Zurkowski 6). All. Semplici. A disposizione: Zoet, Sala, Beck, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Zovko, Wisniewski.

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 26’ st Berardi rig

Ammoniti: Nzola (Spe), Amian (Spe).