Serie A – Monza – Cremonese 1-1

Monza -Cremoense sfida all’U-Power Stadium , le due neo promosse in Serie A si dividono la posta in palio.

Nella 27.ma giornata la squadra i biancorossi brianzoli non vanno oltre il pareggio contro una buona Cremonense. la squadra di Palladino gioca un buon primo tempo , costruisce azioni pericolose ma non sfonda anche per le parate di Carnesecchi , tre gli interventi del portiere e capitano della nazionale U21. su assist di Nella ripresa poi Ciofani (62′) sblocca la gara con un bel colpo sotto , l’assist è di Castagnetti. Il Monza reagisce subito e Carlos Augusto (69′) pareggia i conti con un diagonale preciso, su cross di Ciurria. Il Monza e spinge , le squadre si allungano sul terreno di gioco. Occasionissima per Colpani che di testa manda la palla alta oltre la traversa, poi il triplice fischio dell’arbitro Giua.

IL TABELLINO

MONZA-CREMONESE 1-1

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio ; Izzo (19′ st Antov ), Marì , Caldirola; Ciurria , Machin (17′ st Ranocchia ), Pessina , Carlos Augusto; Sensi (32′ st Colpani ), Caprari (17′ st Mota ); Petagna (32′ st Gytkjaer ).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Birindelli, Barberis, Valoti, Carboni, D’alessandro, Vignato. All.: Palladino

Cremonese Carnesecchi ; Aiwu , Bianchetti , Vasquez ; Sernicola (1′ st Castagnetti ), Pickel (40′ st Ferrari sv), Galdames (18′ st Benassi ), Meité , Valeri ; Tsadjout (1′ st Ciofani ), Okereke (17′ st Dessers A disp.: Saro, Sarr, Quagliata, Lochoshvili, Acella, Buonaiuto, Afena-Gyan. All.: Ballardini

Arbitro: Giua

Marcatori: 17′ st Ciofani, (C), 24′ st Carlos Augusto (M)

Ammoniti: Pessina, Izzo, Antov (M); Sernicola, Pickel, Bianchetti, Castagnetti (C)