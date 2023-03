Serie A – Atalanta – Empoli 2-1

Nell’anticipo 27^ giornata Serie A l‘Atalanta batte l’Empoli 2-1.

Al Gewiss Stadium la Dea torna a vincere dopo un mese e si porta a quota 45

Parte bene la Dea mancando diverse occasioni per il vantaggio. Prima del riposo è l’Empoli a passare in vantaggio (44′) con Ebuhei sugli sviluppi di una bella combinazione tra Akpa Akpro -Baldanzi.

Nella ripresa l’Atalanta attacca e l’Empoli si difende. Al 58′ il pareggio di De Roon su cross di Ruggeri . Risultato in equilibrio che accende il match. Zanetti corre ai ripari con le sostituzioni di Grassi, Fazzini, Akpa-Akpro e Baldanzi e fa entrare Bandinelli, Ismajli, Haas e Henderson passando alla difesa a cinque, All’Atalanta occorrono i tre punti per la corsa Champions , così Gasperini risponde con Lookman, Hojlund e Boga al posto di Scalvini, Zapata e Muriel. I nerazzurri si catapultano in avanti e attaccano a testa bassa.

Ci prova Boga su calcio di punizione la palla finisce alta , poi Hojlund segna il gol partita con un guizzo dopo uno scontro in area tra Bandinelli e Pasalic. Gli ultimi minuti l’Empoli si getta in avanti alla ricerca del pareggio , la Dea si difende e agisce solo in contropiede . Perisan deve intervenire sulle conclusioni di Lookman e Hojlud. Il triplice fischoi sancisce la vittoria della Dea.



IL TABELLINO

ATALANTA-EMPOLI 2-1

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6, Palomino 6, Scalvini 6 (31′ st Lookman 6,5); Zappacosta 6,5 (44′ st Maehle sv), De Roon 6,5, Ederson 6, Ruggeri 6,5; Pasalic 5 (44′ st Demiral sv); Zapata 6 (34′ st Hojlund 7), Muriel 5,5 (34′ st Boga 6,5).

A disp.: Rossi, Sportiello, Okoli, Soppy, Colombo, Chiwisa. All.: Gasperini 7

Empoli (4-3-1-2): Perisan 7; Ebuhei 6, De Winter 6, Luperto 5,5, Parisi 6; Akpa-Akpro 6 (24′ st Haas 5,5), Grassi 5,5 (15′ st Ismajli sv – 34′ st Walukiewicz sv), Fazzini 5,5 (15′ st Bandinelli 5,5); Baldanzi 6,5 (24′ st Henderson 5,5); Caputo 5,5, Satriano 6.

A disp.: Ujkani, Stubljar, Cacace, Tonelli, Stojanovic, Marin, Pjaca, Destro, Vignato, Piccoli. All.: Zanetti 5,5

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 44′ Ebuhei (E), 13′ st De Roon (A), 41′ st Hojlund (A)

Ammoniti: Lookman, Palomino, Ruggeri (A); Henderson, Bandinelli (E)