L’olandese scatta sul Poggio, fa il vuoto in discesa e si prende la sua terza vittoria in una classica monumento, conquistando la Classicissima dopo i due successi nel Giro delle Fiandre. Nulla da fare per Filippo Ganna, secondo a 15″, precedendo Van Aert e Pogacar. A Philipsen la volata del gruppo per il quinto posto.

Correlati