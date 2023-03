Formula 1, GP Arabia Saudita: pole per Perez . Lecelrc limita i danni . secondo partirà in 12° posizione.

Sergio Perez (Red Bull) conquista la pole nel Gran pemio Arabia Saudita.Il messicano bissa la pole dello scorso anno. In seconda posizione Charles Leclerc , il ferrarista partirà in 12 posizione, per la penalità da scontare, terzo un sorprendente Fernando Alonso (Aston Martin), in quarta l’altro ferrarista Carlo Sainz.

Colpo di scena a Jeddha , il campione del mondo Max Verstappen costretto al ritiro in il Q2 ,per un problemA all’aLbero motore, l’olandese partRtà in 15° posizione.

Classifica e tempi delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita



1 PEREZ 1:28.265 2 LECLERC 1:28.420 3 ALONSO 1:28.730 4 RUSSELL 1:28.857 5 SAINZ 1:28.931 6 STROLL 1:28.945 7 OCON 1:29.078 8 HAMILTON 1:29.223 9 PIASTRI 1:29.243 10 GASLY 1:29.357 11 HULKENBERG 1:29.451 12 ZHOU 1:29.461 13 MAGNUSSEN 1:29.634 14 BOTTAS 1:29.668 15 VERSTAPPEN 1:49.953 16 TSUNODA 1:29.939 17 ALBON 1:29.994 18 DE VRIES 1:30.244 19 NORRIS 1:30.447 20 SARGEANT 2:08.510