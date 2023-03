Empoli. Zanetti:”i giocatori hanno combattuto colpo su colpo”

Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, Paolo Zanetti è ottimista per l’obiettivo salvezza.

“I giocatori hanno dato l’anima e combattuto colpo su colpo contro una squadra forte e superiore a noi – ha spiegato a Sky Sport il tecnico dell’Empoli -. Si era messa come speravamo a fine primo tempo, poi è venuta fuori la loro qualità e ci siamo abbassati troppo. Con questo spirito usciremo presto da questo periodo difficile”. “L’Atalanta crea, attacca e ha tanti ricambi. Compete per la Champions e noi siamo una squadra costruita per salvarsi “.