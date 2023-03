Cremonese, Ballardini:”meglio nella ripresa”

Davide Ballardibi ai microfoni Dazn dopo il pareggio (1-1) contro il Monza:

Nel primo tempo meglio il Monza, noi eravamo prevedibili. Meglio nella rirpesa , abbiamo giocato con grande attenzione ‘ diversa”. Ciofani e’ un esempio, ogni giorno si ferma in allenamento per migliorare come se fosse ancora un ragazzino. Questo e’ il frutto dell’amore per il lavoro che fa”, ha aggiunto il tecnico elogiando l’autore del gol odierno. “La Cremonese e’ una squadra seria, e’ importante sempre l’atteggiamento nel voler aggredire gli avversari e non dare loro punti di riferimento”, ha concluso.