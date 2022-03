Hogs reggio Emilia, ricomincia il campionato di 2^ Divisione FIDAF

Gli Hogs Reggio Emilia. Sabato 19, alle ore 20,30 scenderanno in campo contro i Giaguari di Torino, finalisti della scorsa stagione, dati tra i favoriti anche quest’anno.Il campo da gioco sarà ancora il Torelli di Scandiano e non il Mirabello, nonostante le promesse ricevute dall’amministrazione comunale

.Grandi novità nelle fila reggiane che schiereranno un nuovo coaching staff. La guida della squadra è affidata al canadese Martin Ricard (Lynx Edouard Montpetit Quebec) nel doppio ruolo di Head Coach e Offensive Coordinator, assistito dal reggiano Massimiliano Poli.La difesa verrà guidata dal francese Dominique Youri Mozziconacci (College de Chicoutimi Quebec) con l’assistenza del reggiano Luca Aschero. Il coach responsabile delle linee di attacco e difesa, è il “veterano” Giovanni Modena, francese, ma ormai adottato dai reggiani. Grandi cambiamenti nello stile di gioco che ha sempre contraddistinto gli Hogs.Dovranno lavorare molto, ma la dirigenza ha dato ampio mandato al coaching staff, per la formazione tecnica, fiduciosa che i risultati positivi arriveranno e i giocatori si stanno impegnando duramente, con allenamenti molto intensi, presso i campi di via Mogadiscio.Vi aspettiamo a Scandiano per sostenere gli Hogs in questo nuova avventura.