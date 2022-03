Football Americano: Preview Seconda Divisione

Con gli stadi che si avviano poco per volta al ritorno alla piena normalità, il football italiano prosegue a ritmo serrato i propri campionati e, oltre alla IFL, vedrà scendere in campo 10 squadre di Seconda Divisione e 10 di CIF9 per le partite della terza e seconda giornata dei rispettivi tornei. Ecco il programma del weekend.

Cinque partite in programma per la Week 3 del Campionato di Seconda Divisione, tra le quali il recupero del match tra Skorpions Varese e Frogs Legnano, rinviato la scorsa settimana per il riscontro di casi di positività al Covid ma ancora da confermare al momento della redazione del presente comunicato.

Sempre sabato, ma a partire dalle 20.00, i Sentinels Isonzo affronteranno in casa i Dameons Cernusco, avversari “scomodi” e decisamente impegnativi, vista la partenza arrembante di questa stagione e i 40 punti rifilati ai Pirates Savona nella Week 1.

Alle 20.30, una delle partite più attese, quella d’esordio degli Hogs Reggio Emilia contro i Giaguari Torino. I reggiani si presentano ai nastri di partenza di questo campionato con un coaching staff totalmente rinnovato, guidato dal canadese Martin Ricard nel doppio ruolo di Head Coach e Offensive Coordinator, e dal francese Dominique Youri Mozziconacci a cui è affidato il reparto difensivo. Reduci dalla vittoria non proprio agevole contro le Aquile Ferrara, i Giaguari sono dunque subito chiamati ad una prova di maturità per verificare il lavoro svolto e le proprie ambizioni in questo campionato.

Prima stagionale anche per i Reapers Torino, che in casa affronteranno proprio le Aquile, sabato sera alle 21.00. Cambio al vertice del coaching staff anche per i torinesi, con l’arrivo dell’americano William Levi Sturgis che conferma la tendenza in crescita di tutte le squadre italiane ad investire soprattutto nei quadri tecnici per provare ad alzare l’asticella, cambiare mentalità e approccio al sistema di gioco e contribuire allo sviluppo dell’intero movimento.

L’unica partita in programma domenica in Seconda Divisione è quella tra i Pirates Savona e i Saints Padova, con KO alle 14.30 ad Albissola Superiore. I liguri, come detto, sono partiti subendo una pesante sconfitta contro i Daemons, ma il successivo turno di riposo sarà certamente servito per riprendere subito il filo del discorso e provare, nella prima partita in casa, a cambiare subito le carte in tavola. Di fronte, però, avranno i Saints Padova, che alle spalle hanno la vittoria in prima giornata contro i Sentinels e ad Albissola arriveranno determinati a proseguire la striscia positiva.

Cinque partite e tutte di esordio per le squadre coinvolte nel Campionato di CIF9. C’è attesa per il ritorno in campo di tutti i team, anche in questo caso spesso guidati da allenatori provenienti da oltreoceano e, come spesso accade in questo torneo, rivoluzionati nei roster, con un mix di atleti giovanissimi e di ‘vecchie’ conoscenze del football nostrano. Ad infiammare subito gli appassionati, sabato alle 14.30 si giocherà il “derby” tra Thunders Trento e Giants Bolzano. Tutte la domenica, invece, le altre partite: alle 14.30 la sfida piemontese tra Alfieri Asti e Blitz Balangero, quella tra Calabria e Puglia degli attesi Achei Crotone contro i Mad Bulls Barletta, e poi ancora Blue Storms Busto Arsizio contro Lancieri Novara, due squadre che si conoscono bene e che, spesso, in passato hanno anche collaborato tra loro, e per finire il derby veneto tra Hurricanes Vicenza e Mexicans Pederobba. Un menù ricchissimo, quindi, per un weekend al termine del quale si comincerà ad intravedere il “peso” dei vari gironi e i futuri scenari di questo avvincente campionato.

Questo il programma ufficiale:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 3

Sabato, 19 marzo

h. 15.30 Skorpions Varese vs Frogs Legnano (da confermare)

h. 20.00 Sentinels Isonzo vs Daemons Cernusco

h. 20.30 Hogs Reggio Emilia vs Giaguari Torino

h. 21.00 Reapers Torino vs Aquile Ferrara

Domenica, 20 marzo

h. 14.30 Pirates Savona vs Saints Padova

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9) – Week2

Sabato, 19 marzo

h. 14.30 Thunders Trento vs Giants Bolzano

Domenica, 20 marzo

h. 14.30 Alfieri Asti vs Blitz Balangero

h. 14.30 RVL Achei Crotone vs Mad Bulls Barletta

h. 15.00 Blue Storms Busto Arsizio vs Lancieri Novara

h. 16.00 Hurricanes Vicenza vs Mexicans Pederobba

Risultati in diretta LIVE e link agli streaming sulla web app federale Gameday: https://gameday.fidaf.org/

Ph. Credits: @Beppe Fongaro