Champions League, il sorteggio quarti di finale

Champions, ecco i quarti: i big match Chelsea-Real e City-Atletico

I quarti di finale di Campions League si giocheranno tra il 5 e il 6 aprile (i match di andata) e tra il 12 e il 13 aprile (i match di ritorno). Inoltre, si è tenuto anche un sorteggio per determinare quale squadra giocherà “in casa” la finale dello Stade de France a Saint-Denis (Parigi).

GLI ABBINAMENTI DEI QUARTI LIVE

CHELSEA-REAL MADRID

MANCHESTER CITY-ATLETICO MADRID

VILLARREAL-BAYERN MONACO

BENFICA-LIVERPOOL

(la prima squadra estratta gioca il primo match in casa, ma il Real gioca la prima in casa per non sovrapporsi con l’Atletico)

SORTEGGIO SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente City/Atletico Madrid contro Vincente Chelsea/Real Madrid

Semifinale 2: Vincente Benfica/Liverpool contro Vincente Villarreal/Bayern Monaco

SORTEGGIO FINALE Semifinale 2 – Semifinale