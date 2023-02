SERIE A- Samnpdoria – Bologna 1-2

Il gol di Orsolini ha regalato una vittoria importante per il Bologna in casa della Sampdoria nel secondo anticipo del 23° turno della Serie A 2022-2023.

La squadra di Thiago Motta ha reagito dopo la sconfitta in casa per mano del Monza e ha acciuffato, almeno momentaneamente, la settima posizione in classifica.

Il tabellino

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murillo (46′ Rincon); Leris, Winks, Cuisance (65′ Sabiri), Augello (46′ Murru); Djuricic; Gabbiadini (79′ Jesé), Lammers (46′ Zanoli). All: Stankovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa, Cambiaso; Schouten (81′ Medel), Dominguez (80′ Moro); Orsolini, Ferguson, Soriano (66′ Aebischer); Barrow (80′ Raimondo). All: Thiago Motta.

RETI: 27′ Soriano, 68′ Sabiri, 90′ Orsolini.

ARBITRO: Massimiliano Irrati.