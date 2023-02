“Peccato perche’ in alcune occasioni avremmo potuto riaprirla , ce lo meritavamo. Poi ovviamente non era facile e loro hanno vinto meritatamente. Hanno fatto prestazione entrambe le squadre, ha vinto la squadra piu’ forte, ed e’ un peccato finire con zero gol fatti pur avendo creato tanto”.

Lo ha detto a Dazn il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Napoli. “