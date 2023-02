Parigi-Roubaix: la strada per l’Inferno è pavimentata da grandi ambizioni

La 120a Parigi-Roubaix si svolgerà domenica 9 aprile su un percorso di 256,6 km che si estende da Compiègne al Velodromo di Roubaix e con 54,5 km di pavé. Uno dei 29 settori del menu, Haspres, torna in gara quasi due decenni dopo la sua ultima apparizione.

Paris–Roubaix Femmes avec Zwift, la cui terza edizione si svolgerà sabato 8 aprile con un giorno di anticipo, è stata allungata a 145,4 km (contro i 124,7 km del 2022). Dopo il lungo roll-out da Denain, le donne si uniranno al percorso maschile per affrontare un’identica successione di 17 settori acciottolati (per un totale di 29,2 km).

Parigi – Roubaix 2023

Nessuno può domare i ciottoli della Parigi-Roubaix. La tumultuosa edizione del 2022 ha dimostrato che, ai nostri giorni, non è insolito che un favorito si trovi dalla parte sbagliata di una divisione prima ancora che la gara inizi sul serio, come Mads Pedersen è dolorosamente consapevole, perché la fortuna lo favorisca l’audacia —come può testimoniare Dylan van Baarle— o per un crudele scherzo del destino che ha infranto le speranze di un cavaliere che solo pochi secondi prima sembrava invincibile —come è successo a Matej Mohorič. Il menu della 120esima edizione della corsa servirà un’altra sostanziosa razione di dramma, a partire dal tradizionale primo contatto con il pavé di Troisvilles, poco meno di 100 chilometri dopo la partenza a Compiègne. Un po’ più avanti, le modifiche apportate quest’anno al percorso faranno la loro comparsa in vista della Trouée d’Arenberg, con il ritorno del settore Haspres (km 139,6), mai visto dalla primavera 2004. Nel 2001 , questa sezione di 1.700 metri, che Thierry Gouvenou ammette liberamente “non molto ben asfaltata”, è andata di pari passo con l’esordio del settore Haveluy, arrivando una decina di chilometri dopo. I clou sono i settori “a cinque stelle” che separeranno il grano dalla pula, ovvero la Trouée d’Arenberg (km 161,3), Mons-en-Pévèle (km 208) e il Carrefour de l’Arbre (km 239,5 ).

la modifica apportata alla terza edizione della Paris–Roubaix Femmes avec Zwift arriva prima dei primi ciottoli, ma è probabile che si faccia sentire in un momento successivo della gara. Due giri distinti su strade battute dal vento vicino all’inizio del percorso aggiungeranno circa 20 chilometri in più alla distanza totale. I molteplici cambi di direzione nella fase preliminare potrebbero innescare una bagarre tra i favoriti, che confluiranno nel percorso maschile una volta raggiunto il settore acciottolato di Hornaing. La gara senza esclusione di colpi proseguirà per altri 82,4 chilometri (inclusi 29,2 km di ciottoli) prima dell’arrivo al Velodromo di Roubaix. Altri due momenti decisivi arriveranno a Mons-en-Pévèle (km 96,9) e al Carrefour de l’Arbre (km 128,3), dove ogni volta immancabilmente —Lizzie Deignan nel 2021 ed Elisa Longo-Borghini nel 2022— la futura vincitrice ha stato solo al fronte. Qualcuno può invertire la tendenza?

Parigi – Roubaix Donne

Sfida Parigi Roubaix

Sabato 8 aprile 2023 – I ciclisti amatoriali affronteranno il mitico “Inferno del Nord” e il suo mitico acciottolato poche ore prima del gruppo dei professionisti e si sfideranno su una delle tre distanze proposte: 70 km (8 tratti acciottolati), 145 km (19 tratti acciottolati) e 170 km (29 tratti acciottolati).