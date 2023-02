Napoli, Spalletti:” Abbiamno fatto una grande prestazione generale”

Il Napoli vince 2-o contro il Sassuolo e vola a+18 sul’Inter.

“Serve calma e tranquillità, facendo bene le cose che sappiamo fare come la riaggressione del pallone perso. Abbiamo fatto una grande prestazione generale, vincendo con più qualità nel possesso palla e nella gestione delle varie fasi di gioco.

Nel finale Osimhen è uscito acciaccato dal campo: “Per quello che abbiamo visto sul campo non sembra niente di particolare – ha tranquillizzato Spalletti anche in vista Champions -. Non sa gestirsi, lui allunga e salta sempre, non si ferma finché non prende la palla”.